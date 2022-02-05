Gündüz kuşağının aranan ismiydi: Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Katıldığı televizyon programlarıyla tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi Şamcı’nın eşi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü isim, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriyle tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında koronavirüse yenik düştü. Acı haberi Şamcı'nın eşi Instagram'dan duyurdu.
YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Erkan Şamcı'nın Instagram hesabından paylaşım yapan eşi, "Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk'ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi pazar günü Fethiye'de Rıdvan Camii'nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
ERKAN ŞAMCI KİMDİR?
Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlköğretim, ortaokul ve lise eğitimini Anadolu'nun farklı şehirlerinde tamamladı. Ardından 1984 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Şamcı, ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, radyo ve TV programcısıdır. Erkan Şamcı katıldığı televizyon programlarında doğal şampuan yapımından, biber ve domates yetiştirmeye, doğal bulaşık deterjanı yapımından çim döşeme ve ekme konularına kadar bilinmesi gerekenleri anlatmasıyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Şamcı, TV360, 24 TV ve TRT gibi kanallarda program hazırlayıp sundu.
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