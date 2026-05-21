Önce anayasa sonra seçim: İşte Erdoğan'ın düğmeye basacağı tarih!

Haziran ayında başlaması öngörülen yeni anayasa mesaisi kapsamında kapsamlı bir diyalog turu planlanıyor.

Bu süreçte demokratik kitle örgütleriyle temaslar kurulacak, siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirilecek ve hukukçularla taslak metinler üzerinden görüşmeler yapılarak konu Meclis gündemine taşınacak.

AĞUSTOS'TA SEÇİM SESLERİ YÜKSELECEK

Gazetemiz yazarı Terkoğlu'nun Onlar TV'de aktardığı bilgilere göre, anayasa tartışmalarının ivme kazanmasının ardından, yaz sonuna doğru (Ağustos ayı civarında) Türkiye'nin gündemine yavaş yavaş yeni bir seçim süreci girecek.

Terkoğlu, "Öyle anlaşılıyor ki Haziran, Temmuz, Ağustos... Aslında çok da uzak bir süre değil ve tahmin edersiniz ki sivil toplum turları, parti ziyaretleri, anayasa taslakları, hukukçularla görüşmeler, meclise getirmeler falan derken Türkiye aynı anda iki şeyi birden konuşacak. Cumhurbaşkanlığının Haziran ayında düğmesine bastığı yeni anayasa meselesi, Ağustos ayında başlayacak tabiri caizse bir anlamda tüpten yavaş yavaş dışarı doğru taşırılacağı seçim süreci. Türkiye belki de hem çözüm süreciyle beraber konuşacağı yeni anayasayı, hem de öbür tarafta çözüm süreci ittifaklarıyla beraber tekrar tahkim edeceği seçim sürecini yan yana belki de birlikte konuşmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

Bu yeni seçim atmosferinin, olası "çözüm süreci ittifakları" ile tahkim edilerek kamuoyunun önüne çıkarılması planlanıyor.