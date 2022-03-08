Zafer Partisi MDK üyesi Eray Ertürk'ten 'zam' dansı

Zafer Partisi Merkez Denetleme Kurulu (MDK) üyesi Eray Ertürk, zamlara karşı öz savunma girişimi diyerek sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2022 Salı, 15:50
Zafer Partisi MDK üyesi Eray Ertürk'ten 'zam' dansı
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Birçok kaleme gelen fiyat artışları ve neredeyse her gün benzin ve motorine yapılan zamlar sonrası Zafer Partisi MDK üyesi Eray Ertürk'ten ilginç bir tepki geldi.

Eray Ertürk "Zamlara karşı özsavunma girişimi" başlığıyla videolu bir paylaşım yaptı.

İşte Ertürk'ün yaptığı paylaşım;


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