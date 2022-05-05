Zafer Partisi'nden 'provokasyon' genelgesi: 'Dikkatli olun'

05 Mayıs 2022 Perşembe, 21:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gerginlik karşılıklı açıklamalarla sürüyor. Son olarak Ümit Özdağ, kendisine yönelik "Hayvandan aşağı bir adamdır, Soros çocuğudur" şeklinde ifadeler kullanan Süleyman Soylu'yu "Erkeksen bekle" diyerek yarın bakanlık önünde 'düello'ya çağırdı.

Özdağ yaptığı açıklamada "Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle! Seni yarın İçişleri Bakanlığı’nın önünde bulacağım oğlum! O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros’un çocuğu. Saat 11:00’de. Erkeksen orada bekle" ifadelerini kullandı.

"PROVOKATİF EYLEM VE SÖYLEMLERE KARŞI DİKKAT"



Zafer Partisi Genel Merkezi, Özdağ'ın bu açıklamasının ardından bir genelge yayınladı. Partinin tüm il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen genelgede, Süleyman Soylu'nun açıklamaları "ahlak dışı, ağır tahrik içeren hakaret ve saldırılar" olarak nitelendirilerek "provokatif eylem ve söylemlere karşı dikkatli olunması" istendi.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Bazı Kamu Görevlileri ve Siyasi Makamlarca Partimize ve Genel Başkanımıza yönelik aleni biçimde gerçek dışı ithamlara dayanan provokatör ahlak dışı, ağır tahrik içeren hakaret ve saldırılar gerçekleştirilmektedir. Partimiz bu konuda ‘"Suç Duyurusunda’’ bulunmaktadır. Parti Teşkilatlarımız provokatif eylem ve söylemlere karşı dikkatli olacak ve sükûnetlerini koruyacaklardır. Kişisel ve Parti hesaplarından konusu suç teşkil edecek hiçbir paylaşım kesinlikle yapmayacaktır.”