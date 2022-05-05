Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'tan Real Madrid'e gözdağı: Görülecek hesabımız var
Real Madrid, Manchester City'yi Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde saf dışı bırakıp finale adını yazdırırken; 2018'de finali Real Madrid'e kaptıran Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah rakibine gözdağı verdi ve "Görülecek hesabımız var" mesajını paylaştı.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-Liverpool finali oynanacak. Dünya yıldızları, 28 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'te kozlarını paylaşacak. Liverpool, İspanyol temsilcisi Villarreal'i; Real Madrid ise İngiliz ekibi Manchester City'yi saf dışı bırakarak finale adını yazdırdı.
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Salı günü BT Sport'a verdiği röportajda finalde rakip olarak Real Madrid'i istediğini söylemişti. Liverpool'un gol silahının bu isteği gerçek oldu. Bu, bir anlamda 2018 Şampiyonlar Ligi finalinin de rövanşı olacak. O maçı Liverpool 3-1 kazanmış; Mohammed Salah, ilk yarıda Sergio Ramos'la girdiği mücadele sonucunda sakatlanarak kenara alınmak zorunda kalmıştı.
Liverpool'un Villarreal'i elediği maç sonrası Real Madrid'den intikam almak isteyip istemediği sorusuna, "2018 finalinde onlara karşı kaybettik, bu yüzden onlara karşı oynamak ve maçı kazanmak istiyorum" yanıtını veren Salah, sosyal medya hesabından İspanyol devine gözdağı verdi ve "Hesaplaşma zamanı" ifadelerini kullandı.
We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78— Mohamed Salah (@MoSalah) May 4, 2022
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