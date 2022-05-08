Zafer Partisi'ne gece yarısı operasyonu

08 Mayıs 2022 Pazar, 10:09

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partisinin Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker'in gece saatlerinde gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Taşkaya, gözaltı kararının bir afişte yer alan ifadelere ilişkin olduğunu belirtti. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı tarafından paylaşılan afişte, “Zafer Partisi Gelecek Sığınmacı Kaçaklar Gidecek” yazdığı görüldü.

Taşkaya'nın paylaşımı şu şekilde:

“Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanımız Adem Şeker, aşağıdaki pankart ve yazılar sebebiyle gözaltına alınmıştır. İstanbul İl Başkanımız Hakan Akşit ve beraberindeki heyet, ilçe başkanımıza destek olmak için Arnavutköy Karakolu'na gitmek için yola çıkmışlardır.”