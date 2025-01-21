Zafer Partisi’nin vekili belli oldu: Mehmet Ali Şehirlioğlu görevlendirildi

Yayınlanma: 21.01.2025 - 23:41

Güncelleme: 21.01.2025 - 23:41

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Zafer Partisi Başkanlık Divanı, Parti Genel Merkezi'nde toplandı.

Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Başkanlık Divanı Toplantısının ardından Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu'nun Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi. Polat, ayrıca Divan Üyesi Musa Ertugan'ın Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildiğini kaydetti.

Polat'ın açıklamalarının ardından Genel Başkan Vekili olarak konuşan Mehmet Ali Şehirlioğlu şöyle dedi:

"Aziz Türk Milleti; Bugün Türkiye için ömrünü adayan bir adam tutuklandı. Bugün gerçekleri bu ceberut iktidara söyleyen bir Genel Başkan tutuklandı. Bugün Türk milletinin vicdanı tutuklandı, ruhu tutuklandı, geleceği tutuklandı. Bugün torunlarımızın çocuklarımızın mutlu geleceği tutuklandı. Bugün Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ümit Özdağ tutuklandı. Her şey gözünüzün önünde cereyan etmekte… İktidar ve paydaşlarının artık yasa, etik ve Türk devlet geleneğine aykırı bir biçimde kararlar alıp uygulamakta olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Bu durumu size şikâyet ediyoruz ve Büyük Türk Milleti’nden talebimiz Zafer Partisi’nin mensuplarına sahip çıkmanız."

“BU ÜLKENİN AYDINLARINI, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİ, SENDİKALARI VE MESLEK ÖRGÜTLERİNİ HAREKETE ÇAĞIRIYORUZ”

Sivil toplum örgütlerini, sendikaları ve meslek örgütlerini desteğe çağıran Şehirlioğlu, "Sivil toplum örgütleri ve aydınlara sesleniyoruz, harekete geçmek için bu iktidarın daha ne yapması gerekiyor. Sizin kırmızı çizginiz nedir? Biz Zafer Partisi olarak bu ülkenin aydınlarını sivil toplum örgütlerini, sendikaları ve meslek örgütlerini harekete çağırıyoruz. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları bu hükümet ve paydaşları tarafından dikkate alınmadığını son olayda bir kez daha gördük. Sizi acilen göreve çağırıyoruz. Endişeliyiz! Hem de çok endişeliyiz! Ama asla duyduğumuz endişe Zafer Partililer olarak şahıslarımızla ilgili değildir… Ülkemiz adına, ülkemizin geleceği adına, gelecek nesillerin güveni adına ciddi endişe içindeyiz! Milletimizin birliği, bütünlüğü, huzuru adına endişeliyiz!" diye konuştu.

“TÜRK MİLLETİNİ UYARMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Şehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"22 yıllık AKP iktidarının Türkiye’mizi karşı karşıya bıraktığı ekonomik, siyasi ve güvenlik sorunlarını örtmek; hikayeleri ve enerjileri bitmiş iktidarlarını korumak ve koltuklarını kaybetmemek için Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ilkelerini ve Türk Milletinin asli unsuru 'Türklüğü' savunan Zafer Partisi’ne ve Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ’ı hedeflerine koyarak son günlerde basın ve yayın organlarında İsrail sempatizanı, ayrılıkçı, dazlak, faşist ve hatta ırkçı olmakla suçlayanların çirkin ve seviyesiz ihbarlarının ve saldırılarının, toplumsal nefretin büyümesinden endişeliyiz. Bu endişelerimizi Büyük Türk Milleti ile paylaşıyoruz. Ama asla umutsuz, bezgin ve yılgın değiliz…

Zafer Partisi olarak Büyük Türk Milletine sözümüzdür. Partimiz yönetiminin tüm kadroları başta olmak üzere il ve ilçe teşkilatlarımız, üyelerimiz ve Zafer Partisi’ne gönül veren tüm vatandaşlarımızla, sayın Genel Başkanımızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe ateşlenen heyecanımız, fedakarlığımız ve Türk’ün en zor şartlarda ortaya çıkan cesareti ile yürümeye devam edeceğiz… Emperyal güçlerin AKP iktidarının gafleti ile ülkemizin düşürüldüğü ekonomik ve siyasi şantaj tuzaklarında Türk Milletinden istenen hiçbir tavizin verilmemesi için ve hiçbir baskıya teslim olunmaması için Türk Milletini uyarmaya devam edeceğiz."

“İZMİR MİTİNGİMİZİ HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Parti çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyleyen Şehirlioğlu, "Terörist başının muhatap alınmasına karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Anayasamızın Türk Milletinin milli bütünlüğüne ve hükmü şahsiyetine zarar verecek bir değişikliğe asla razı olmayacak bununla birlikte uyarıcılık görevimizi ifa etmeye devam edeceğiz. Bu sebeple yarından itibaren çalışmalarımıza aynen devam edecek ve 26 Ocak 2025 tarihinde İzmir mitingimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bundan sonra her bir Zafer Partili birer Ümit Özdağ’dır. Büyük Türk Milleti, yapılan haksızlığı affetmeyecek ve bunun hesabını günü geldiğinde sizden soracaktır" dedi.