Zamlardan sonra bu da oldu: Soğuk kola daha pahalıya satılmaya başladı

17 Şubat 2022 Perşembe, 11:00

Yılbaşı zamlarının ardından oluşan elektrik faturalarındaki astronomik artış sonrası esnafın birçok dikkat çekici farklı uygulaması oldu.

Faturalardaki yükselişle beraber kafelerde ısıtıcı ücreti gibi pek çok uygulamada hayata geçti.

Bunlara bir yenisi de kola satışında oldu. Bazı market ve bakkallarda dolapta satılan soğuk kola ile dışardan verilen kola arasında fiyat farkı olduğu görüldü.

Bir markette asılan ilana göre soğuk kola 20 TL iken dışarıdan verilen kolanın fiyatı 15 TL oldu.