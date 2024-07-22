Zap Suyu’nda balık avlayan genç akıntıya kapıldı
Hakkari’de Zap Suyu’nda serpmeyle balık avlayan 30 yaşlarındaki bir genç suya kapılarak kayboldu.
Geçimli köyü yakınlarında iddiaya göre öğle saatlerinde balık avlamak için Zap Suyu’na giden genç, dengesini kaybederek suya düştükten sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden köy sakinleri, hemen sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi.
Jandarma ekipleri ve köy sakinleri, yaklaşık bir saattir kaybolan genci aramak için çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin de olay yerine sevk edilmesi bekleniyor.
Kaybolan gencin ailesi ve köy halkı, Zap Suyu kenarında endişeyle arama çalışmalarının sonucunu bekliyor.
Yetkililer, Zap Suyu’nun bu tür olaylar için tehlikeli olduğunu belirterek, bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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