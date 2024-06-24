Seyir tepesinden Zap Suyu’na atlayan kızın cesedi bulundu
Hakkari’de 150 metre yükseklikte bulunan seyir tepesinden Zap Suyu’na atlayarak intihar eden genç kızın cansız bedeni bulundu.
Hakkari’nin Sümbül Mahallesi’nde bulunan 150 metrelik dik kayalık üzerindeki seyir tepesine dün akşam saatlerinde çıkan 19 yaşındaki Kübra Gültekin isimli genç, kendini aşağı bıraktı.
Olayın duyulması üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede jandarma ekiplerince termal görüntüleme, gece görüşlü dron ve aydınlatma lambaları kullanılırken, helikopter de havadan destek verdi.
Gece boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda genç kızın cansız bedeni gün ağarınca bulundu. Genç kızın Zap Suyu’nda bulunan cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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