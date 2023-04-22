Zatürre teşhisi konmuştu... Celal Şengör'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gazeteci Candaş Tolga Işık, zatürreye yakalandığını duyuran yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celal Şengör, Azerbaycan seyahatini yakalandığı hastalık nedeniyle iptal ettiğini duyurmuştu.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, zatürreye yakalandığı ortaya çıkan Şengör'ün son sağlık durumuna ilişlin Twitter hesabından bir video paylaştı.
Twitter’dan Celal Şengör’ün videosunu paylaşan Işık, “Celal Şengör’le dün beraberdik. Sağlığı gayet iyi. Bu da dünkü çekimden… Nasıl olduğunu kendisinden dinleyin” notunu düştü.
Işık’ın paylaştığı videoda Şengör hastalığın kendisini zorladığını ancak atlattığını bu süreçte öksürmekten konuşma zorluğu yaşadığını anlattı. Şengör, videoda iyileştiğini söyledi.
Celal Şengör'le dün beraberdik. Sağlığı gayet iyi. Bu da dünkü çekimden... Nasıl olduğunu kendisinden dinleyin??pic.twitter.com/3pljFDO7fo— Candaş Tolga Işık (@ctisik) April 22, 2023
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