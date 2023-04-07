Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu saklama yolu pes dedirtti... Havalimanında yakalandılar

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 13:51

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 13:54

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda metamfetamin cinsi uyuşturucudan üretilen süs eşyası ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı kargo biriminde gerçekleştirdiği risk analizi çalışmaları kapsamında yurt dışına gideceği belirlenen bir gönderi incelemeye alındı.

Uyuşturucu olabileceğinden şüphelenilen kargo gönderisi, narkotik dedektör köpekler tarafından arandı. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan gönderinin içinde 2 süs eşyası olduğu görüldü. Kutuda başka bir şey bulunmaması ve köpeklerin gösterdiği tepki üzerine eşyalarda uyuşturucu olabileceği ihtimali göz önüne alındı ve süs eşyaları teste tabi tutuldu.

Yapılan analiz sonucu eşyaların malzemesinde metamfetamin cinsi uyuşturucu kullanıldığı tespit edilirken süs eşyası görünümündeki uyuşturucunun 6 kilo 450 gram ağırlığında olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın dansoruşturma başlatıldı.