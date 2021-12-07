Zelenskiy'den Putin'i kızdıracak hareket
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Silahlı Kuvvetler Günü'nde Donbass cephesini ziyaret etti.
Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, ziyareti kapsamında cephede 5 askere devlet nişanı verdi.
Zelenskiy, askerlere "Bugün sizinle olma şerefine nail oldum. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruduğunuz için minnettarım" dedi.
GÖVDE GÖSTERİSİ
Ukrayna Devlet Başkanı, Harkov'daki kutlama törenine de katıldı.
Ülkenin farklı şehirlerinde törenler düzenlenirken, Kiev'deki Mihaylivska Meydanı'nda düzenlenen törende, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde kullanılacak Humvee cipler sergilendi.
"Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü", 6 Kasım 1991'den beri her yıl kutlanıyor.
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