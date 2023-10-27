Zeren Ertaş'ın cenazesinde müftüden skandal ifadeler: 'Emir büyük yerdendir, itiraz edecek makam yoktur'
KYK yurdunda meydana gelen asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazında Pendik Müftüsü Musa Bilgiç, "Zeren'in ölümünde itiraz edilecek hiçbir makam yoktur" ifadelerini kullandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı
Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’ndaki asansör faciasında ölen Adnan Menderes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren
Ertaş için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.
Ertaş’ın cenazesi bugün öğlen saatlerinde Pendik Kurtköy’de
bulunan aile evinin önüne getirildi. Çok sayıda üniversite öğrencisi, Zeren’in
ailesi, akrabaları ve arkadaşları tarafından evin önünde karşılanan Ertaş'ın
cenazesi daha sonra Kurtköy Merkez Camisi'ne getirildi.
Anne Serpil Ertaş, kızı Zeren’i “Okumadığı kitap yoktu. Çok
kitap okuyordu. Giderken de bir sürü kitap aldı yanına. Ben ne yapacağım
şimdi?" sözleriyle uğurladı.
Cami avlusunda açıklama yapan baba Akın Ertaş, “Devlet bize
merhametli yüzünü gösterdi. Bundan sonra adaletli yüzünü de göstersin.
Sorumlular, sorumluluklarını alsınlar. Hiçbir çocuğun canı yanmasın, hiçbir
anne ve babanın ocağına ateş düşmesin. Yurtlarda çocuklarımız eylem yapıyormuş.
Bir abileri olarak onlara şunu söylemek istiyorum. Ne olur taşkınlık
yapmasınlar. Vatanına milletine bağlı olarak, düzgün bir şekilde kötü
insanların emellerine alet olmasınlar. İnşallah devletin mekanizmaları devreye
gider. Orada bir sürü ana kuzusu, baba yavrusu var” sözleriyle adalet
taleplerini dile getirdi.
MÜFTÜDEN SKANDAL KONUŞMA
soL'dan Serkan Düz'ün haberine göre, cenaze namazını kıldıran Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, ihmallerin üzerini örtmeye yönelik sözleriyle dikkat çekti.
Zeren’in ölümünün bir imtihan olduğunu ve itiraz
edilecek hiçbir makamın olmadığını öne süren müftü, "şehit olduğunu"
belirttiği üniversite öğrencisinin ailesi ve yakınlarına yalnızca sabır duaları
etmeleri gerektiğini söyledi.
Pendik müftüsünün tepkilere neden olan sözleri şöyle:
"Hayat yolculuğunda insanın başına binbir türlü hal
geliyor, kazalar, belalar, sıkıntılar, musibetler. Bunun adı bir imtihan.
Rabbimiz Kuran-ı Kerim’de az önce namazda okumuş olduğum ayette ‘Sizi bazen
canlarınızla, canlarınızdan eksiltmek suretiyle de imtihan ederiz’ buyuruyor. İşte
bu da bir canımız ciğerimizin eksilmesi, bir imtihan vesilesi, rabbim bu
imtihanı kazanmayı nasip eylesin. Bir daha böyle acılar hiçbir evladımıza
rabbim yaşatmasın.
Her nefis, her insan, her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Bu
ilahi emir ve ferman başımızın üstünde. Emir büyük yerden gelmiştir. Alan da
odur, veren de odur. İtiraz edecek herhangi bir makam da yoktur. Biz böyle
biliriz, böyle inanırız.
Bu kardeşimiz ilim yolcusu, biliyorsunuz sevgili peygamberimizin hadis-i şeriflerinde müjdeleri var. İlim yolcularının başına bir şey geldiğinde o yolda şehit olarak kabul edilir. İnşallah onu şehitlerden yazsın rabbimiz."
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