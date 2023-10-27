Kadıköy'de 'Zeren Ertaş' eylemi: 'Düzeniniz batsın, yaşayacağız'

Yayınlanma: 27.10.2023 - 19:00

Güncelleme: 27.10.2023 - 19:16

Aydın'ın Efeler ilçesindeki kız KYK Yurdu’nda tadilatı yapılmayan bir asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli üniversitelinin yaşamını yitirmesinin ardından Türkiye’nin dört bir yanında üniversiteliler ihmallere dikkat çekip bunun bir ‘kaza’ olmadığını vurgulamaya devam ediyor.

"DÜZENİNİZ BATSIN, YAŞAYACAĞIZ"

Son olarak İstanbul Kadıköy'de de öğrenciler Zeren için bir ara geldi. Alanda "Düzeniniz batsın yaşayacağız" sloganları atıldı.

Gençler basın açıklaması yaptığı sırada polis, "Kadıköy meydanındaki gruba sesleniyorum, yaptığınız eylem kanunsuzdur" anonsu yaptı.

“KAZA DEĞİL, CİNAYET”

Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Günlerdir yurtlarda eylemler sürüyor. Zeren için adalet istiyoruz. Son 10 günde 4 arkadaşımız devletin bize reva gördüğü koşullar sebebiyle katledildi. Tüm bunlar kaza değil intihar değil, cinayettir.

‘Bu düzende geleceğimiz yok' diyerek toplanan yüzlerce üniversite öğrencisiyiz. Hepinizi bu düzenle mücadeleye davet ediyoruz. Gençler yaşama umudunu yitiriyor. Geçinemiyoruz, barınamıyoruz ihmaller sonucu ölüyoruz."

OTURMA EYLEMİNE BAŞLADILAR

Üniversiteli gençler telefonlarının fenerlerini yakarak Kadıköy İskele'de oturma eylemine başladı.