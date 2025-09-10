Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeydan Karalar'dan Yılmaz Güney paylaşımı!

10.09.2025 09:26:00
Yılmaz Güney'in hayatını kaybetmesinin 41'inci yılı kapsamında bir paylaşım yapan Zeydan Karalar, "Bugün, sinema dünyasına kazandırdığı unutulmaz filmlerle dünyaca tanınan hemşehrimiz Yılmaz Güney’i, ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyor, yapımı devam eden Yılmaz Güney Evi’ni kentimize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Silivri'de tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; sinema oyuncusu, yönetmen, senarist ve yazar Yılmaz Güney'in vefatının 41'inci yılı dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Silivri’de olsam da, kentimize kazandırdığımız her eseri ve attığımız her temeli yakından takip ediyor; Adana’mızın sadece fiziksel altyapısını değil, kültür-sanat altyapısını da güçlendiriyoruz. Bugün, sinema dünyasına kazandırdığı unutulmaz filmlerle dünyaca tanınan hemşehrimiz Yılmaz Güney’i, ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyor, yapımı devam eden Yılmaz Güney Evi’ni kentimize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyorum."

