Zeydan Karalar’ın internet sitesi hacklendi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kişisel internet sitesi hacklendi. Hacklenen internet sitesinde yayımlanan yazıda “Adana, Kara Zeydan’dan kurtulacak” denildi.
CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın "zeydankaralar.com.tr" sitesi hacklendi.
Ele geçirilen sitede yayınlanan bir yazıda Karalar hakkında çeşitli iddialar yer aldı.
Sitede, CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile ilgili iddialar da bulunurken “Adana, Kara Zeydan’dan kurtulacak” ifadesine yer verildi.
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