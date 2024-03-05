Zeydan Karalar’ın internet sitesi hacklendi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kişisel internet sitesi hacklendi. Hacklenen internet sitesinde yayımlanan yazıda “Adana, Kara Zeydan’dan kurtulacak” denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 17:29
Zeydan Karalar’ın internet sitesi hacklendi
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CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın "zeydankaralar.com.tr" sitesi hacklendi. 

Ele geçirilen sitede yayınlanan bir yazıda Karalar hakkında çeşitli iddialar yer aldı.

Sitede, CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile ilgili iddialar da bulunurken “Adana, Kara Zeydan’dan kurtulacak” ifadesine yer verildi. 


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