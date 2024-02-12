Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'ü vuran şahsın havaya ateş ederken görüntüsü ortaya çıktı
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü'nü tabanca ile vurup ağır yaralayan belediye çalışanının tabancayla havaya ateş ederken görüntüsü ortaya çıktı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, Belediye binasında silahlı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı.
Saldırıyı gerçekleştiren şahsın belediyenin halk ekmek fabrikasında çalışan Mikail G. olduğu belirlenmiş ve şahıs polis merkezine teslim olmuştu.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Şahsın sosyal medya hesabında havaya tabancayla ateş ederken görüntüleri olduğu ortaya çıktı. Güdük ise hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.
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