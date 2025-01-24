Denys Popov kimdir? Trabzonspor'un istediği Denys Popov kaç yaşında, nereli? Denys Popov hangi takımlarda oynadı?

Son olarak kadrosuna golcü oyuncu Danylo Sikan'ı katan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililer, Denys Popov'u transfer etmek istiyor. Peki, Denys Popov kimdir? Trabzonspor'un istediği Denys Popov kaç yaşında, nereli? Denys Popov hangi takımlarda oynadı?

Denys Popov kimdir? Trabzonspor'un istediği Denys Popov kaç yaşında, nereli? Denys Popov hangi takımlarda oynadı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:09

Sezon başından itibaren ortaya koyduğu futbolla taraftarının gönlünü alamayan Trabzonspor'da hedef Şenol Güneş yönetiminde ikinci yarıda iyi bir performans koymak olarak belirlendi. Güneş, transfer listesini yönetime sundu. Buna göre Fırtına, Denys Popov ismi üzerinde yoğunlaştı. Peki, Denys Popov kimdir? Trabzonspor'un istediği Denys Popov kaç yaşında, nereli? Denys Popov hangi takımlarda oynadı?

DENIS POPOV KİMDİR?

Denis Yuriyovıç Popov, 17 Şubat 1999 yılında dünyaya geldi. Defans pozisyonunda oynayan Ukraynalı futbolcu, fiziksel mücadelerde ve hava toplarında gösterdiği başarılı performansla tanınıyor.


Etiketler: #Denys Popov #kimdir? #transfer #trabzonspor

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