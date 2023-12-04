İzmir'de 'hortum' paniği!

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında sağanak yağışın ardından hortum görüldü.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:34
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İzmir'in Çeşme ilçesi ve çevresinde etkili olan sağanak yağışın ardından Çeşme Alaçatı açıklarında hortum meydana geldiği görüldü.

İlçenin değişik yerlerinden görülen hortum, kıyıdaki yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.


İzmir hortum sağanak yağış sağanak

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