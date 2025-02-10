Zeytinburnu'nda 80 litre sahte içki ele geçirildi
Zeytinburnu’nda sahte içki satıldığı belirlenen 2 işyerinde 80 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Zeytinburnu Veliefendi ve Sümer Mahalleleri’ndeki 2 işyerinde sahte içki satışı yapıldığını belirledi.
2 işyerine baskın yapıldı. Operasyonda R.E. ve S.Ş isimli şüpheliler yakalandı.
Yapılan aramalarda 80 litre sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Etiketler: #Zeytinburnu #Sahte içki #Operasyon
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