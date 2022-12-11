Zeytinburnu'nda dehşet anları: Para taşıyan motokuryeyi gasbetmeye çalıştılar
İstanbul Zeytinburnu'nda, bir döviz bürosunda çalışan motosikletli kurye, motosiklet kullanan iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurye, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanmasına rağmen, para dolu çantayı bırakmadı. Şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde 9 Aralık Cuma günü, bir döviz bürosunun motosikletli kuryesi, bankaya yüklü miktarda para götürdüğü sırada, kendisini takip eden motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı.
Takip edildiğini fark eden kurye, motosikletinden inip para dolu çantayla kaçmaya çalıştı. Bu sırada şüpheliler kuryenin arkasından ateş etti.
PARA DOLU ÇANTAYI BIRAKMADI
Kurye, vücuduna isabet eden mermilerle yaralanarak yere düşerken, motosikletten inen şüphelilerden biri, para dolu çantayı almaya çalıştı. Yaralı kuryenin çantayı bırakmaması üzerine şüpheliler, motosiklete binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, gasp girişiminde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Gasp girişimi güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.
ARKADAŞLARINI ARAYIP "DİKKAT EDİN" DEDİ
Çevredekiler kuryeyi, yaralı halde sokak ortasında yatarken cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, yaralı kuryenin, cep telefonu ile iş arkadaşlarını arayarak, 'Saldırıya uğradım, dikkat edin' dediği duyuldu.
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