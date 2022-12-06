Zeytinburnu'nda dehşet! Kepçe operatörü engelli yurttaşı ezdi

İstanbul Zeytinburnu'da yol ve kaldırım düzenlemesi çalışması sırasında iş makinesi 65 yaşındaki engelli Osman Ünlü Ayan'ı ezdi. Ağır yaralanan Ayan hastaneye kaldırılırken, kepçe operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA
06 Aralık 2022 Salı, 16:26
Zeytinburnu'nda dehşet! Kepçe operatörü engelli yurttaşı ezdi
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İstanbul'daki olay saat 14.30 sıralarında Zeytinburnu Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İBB tarafından gerçekleştirilen yol ve kaldırım düzenlemesi sırasında bir kepçenin operatörü, geri geri giderken yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki engelli Osman Ünlü Ayan'ı ezdi.

Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaşlı adam, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kepçe operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Zeytinburnu kaza kepçe operatörü

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