Zeytinburnu'nda 'küfürlü konuşma uyarısı' kavgaya dönüştü

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi yerden aldığı parke taşıyla, karşı tarafa saldırmaya çalıştı.

DHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:00
Zeytinburnu'nda 'küfürlü konuşma uyarısı' kavgaya dönüştü
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İstanbul Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde küfürleşme sonrası yabancı uyruklu iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgaya bir süre sonra yakınlarının da dahil olmasıyla kavga büyüdü.

Aldığı darbelerin etkisiyle düşen bir kişi, parke taşıyla karşı tarafa saldırmaya çalıştı. Sokağı savaş alanına çeviren iki grup arasındaki kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bir kişi ambulans ile hastaneye sevk edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Kavgaya dahil olanlar işlemlerinin ardından Tuzla Yabancılar Toplama Merkezi'ne götürüldü.

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Mahallede esnaflık yapan Ekrem Balkan, "Buradan biri küfretmiş diğeri de 'Küfretme kadınlar var' demiş. Sonra saldırmaya başlamış" dedi.


Zeytinburnu kavga küfür

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