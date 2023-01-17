Zeytinburnu'nda oto tamircide yangın paniği!

İstanbul Zeytinburnu'ndaki oto tamircide yere dökülen benzine, kaynak sırasında sıçrayan kıvılcım, tamirdeki otomobilin alev alev yanmasına neden oldu. Yangında çalışanlardan biri dumandan etkilendi.

DHA
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 13:05
Zeytinburnu'nda oto tamircide yangın paniği!
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Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında oto tamircide kaynak yapıldığı sırada, yere dökülen benzine kıvılcım sıçradı. Tamire bırakılan otomobil alev alev yandı.  Alevler iş yerine sıçradı.

Çevredekiler yangına müdahale etmeye çalışırken aynı zamanda itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken dumandan etkilenen çalışanlardan biri, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

"İÇİNDE ÇALIŞAN VARDI"

İşyerinde hasar oluşurken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Esnaf Necati Kazağ, "Biz geldiğimizde işyeri yanıyordu. İçinde çalışan vardı. Yangın söndürme tüpüyle söndürmeye çalışıyordu" dedi. 


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