Zeytinburnu’nda polisten kaçan kaçak işçiye araba çarptı

Zeytinburnu’nda polis denetiminden kaçan, kaçak işçiye araba çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda kendisine araba çarpan kaçak işçinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı görüldü.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 09:07
Zeytinburnu’nda polisten kaçan kaçak işçiye araba çarptı
Abone Ol google-news

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’nde, geçen salı günü öğle saatlerinde bir iş yerine kaçak sığınmacıları tespit etmek için gelen polis ekiplerinin kontrolüne takılan kaçak bir işçi koşarak kaçmaya başladı.

Bu esnada önüne atladığı araba çarpan kaçak işçi arkasına bile bakmadan koşmaya devam etti. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, polis ekiplerinden kaçak işçiye araba çarptığı ve yere düşen işçinin ayağa kalkarak koşmaya devam ettiği görülüyor.

Yaşanan kovalamacıyı merak eden vatandaşların dışarı çıktığı anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Zeytinburnu haberleri

İlgili Haberler

Kenya polisi, üç hafta içinde iç karışıklığın yaşandığı Haiti’de göreve başlayacak

Kenya polisi, üç hafta içinde iç karışıklığın yaşandığı Haiti’de göreve başlayacak
Depremzedelerin 'Adalet Nöbeti'ne polis müdahalesi: O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?

Depremzedelerin 'Adalet Nöbeti'ne polis müdahalesi: O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?
Depremzedelerin adalet nöbetine polis müdahalesi

Depremzedelerin adalet nöbetine polis müdahalesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kiralarda yüzde 25 artış sınırı kaldırılınca konuttaki istisna tutarı da değişecek: İktidar vergi peşinde

Kiralarda yüzde 25 artış sınırı kaldırılınca konuttaki istisna tutarı da değişecek: İktidar vergi peşinde
Karagümrük, Süper Lig’e galibiyetle veda etti!

Karagümrük, Süper Lig’e galibiyetle veda etti!
Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizinde hızlı gerileme: Düşüş 4,5 puanı buldu

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizinde hızlı gerileme: Düşüş 4,5 puanı buldu
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
ABB’ye bir sabotaj daha!: Yalan haberlere devam ediyorlar

ABB’ye bir sabotaj daha!: Yalan haberlere devam ediyorlar
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
CHP'li Öztürkmen mülakat skandalını açıkladı: Sonuncuyu birinci yapan fotoğraf... Torpilin pozu da çıktı!

CHP'li Öztürkmen mülakat skandalını açıkladı: Sonuncuyu birinci yapan fotoğraf... Torpilin pozu da çıktı!
Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu

Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu