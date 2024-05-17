Zeytinburnu’nda pompalı tüfekle dehşet saçtı

İstanbul Zeytinburnu’nda bir kişi pompalı tüfekle camdan havaya ateş açtı. Dehşet anları kameraya yansırken, şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 15:29
Zeytinburnu’nda pompalı tüfekle dehşet saçtı
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Olay, Zeytinburnu ilçesi Telsiz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş etti.

Dehşet anlarının sosyal medyaya yansımasının ardından kimliği belirlenen H.B. (33) isimli şahıs dün evinde yakalandı.

Şüphelinin videoyu bir süre önce çektiği ve zaman zaman sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

Yakalanan şüphelinin “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.


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