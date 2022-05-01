Zeytinburnu’nda silahlı çatışma kameralara yansıdı!

01 Mayıs 2022 Pazar, 10:30

Zeytinburnu'nda aralarında husumet olan iki grup sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle bir anda silahlar çekildi. Onlarca merminin sıkıldığı olayda 3 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan onlarca merminin sıkıldığı olayda, çevredeki bir araç ve iş yerlerine de mermi isabet etti. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 grup tartışırken bir anda silahların çekildiği görülüyor. Öte yandan yerde yatan bir yaralıya ise art arda ateş edildiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.



