Zeytinburnu'nda tramvay yoluna girmeye çalışan araçla tramvay çarpıştı
Zeytinburnu'da tramvay ile panelvan çarpıştı. Kaza nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler aksadı.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay ile bir panelvan kazaya karıştı.
Şehit Nizam Mahallesi'nde seyir halindeki panelvanın şoförü Mustafa Sönmez, tramvay yolundan geçmeye çalışırken Bağcılar yönüne giden tramvayla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan, tramvay hattındaki elektrik direğine vurdu. Tramvayın sürücüsü kapıları açarak yolcuları tahliye ederken, itfaiye ekipleri de tramvay hattındaki elektrik akımını kesti.
Kazada, tramvay ve panelvanda hasar oluştu. Panelvanın olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Kaza nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılıyor.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Peker'i Ertele diyerek arayan AKP'li kim?
- Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, polislere küfür etti
- Erdoğan'dan kendi maaşına rekor zam
- İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
- İBB'nin yeni taksi planı belli oldu
- Erdoğan üç ismin gerisinde kaldı
- Erdoğan ekonomisinin perde arkası
- Turşu tüketimine dikkat!
- Murat Ongun'dan 'taksi' paylaşımı
- Kılıçdaroğlu'ndan, Bilal Erdoğan'a sert tepki