Zeytinburnu'nda tramvay yoluna girmeye çalışan araçla tramvay çarpıştı

Zeytinburnu'da tramvay ile panelvan çarpıştı. Kaza nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler aksadı.

AA
19 Ekim 2021 Salı, 15:45
Zeytinburnu'nda tramvay yoluna girmeye çalışan araçla tramvay çarpıştı
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay ile bir panelvan kazaya karıştı.

Şehit Nizam Mahallesi'nde seyir halindeki panelvanın şoförü Mustafa Sönmez, tramvay yolundan geçmeye çalışırken Bağcılar yönüne giden tramvayla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan, tramvay hattındaki elektrik direğine vurdu. Tramvayın sürücüsü kapıları açarak yolcuları tahliye ederken, itfaiye ekipleri de tramvay hattındaki elektrik akımını kesti.

Kazada, tramvay ve panelvanda hasar oluştu. Panelvanın olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaza nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılıyor.


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