Zihinsel engelli kadın öldürüldü

Samsun'da zihinsel engelli bir kadın, kafasına sert bir cisim ile vurularak öldürüldü.

İHA
19 Şubat 2022 Cumartesi, 18:45
Zihinsel engelli kadın öldürüldü
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Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinin Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli Hüsne Ersoy (62), evde ölmüş halde bulundu. Yapılan ilk incelemede kadının kafasına sert bir cisim ile vurulduğu belirlendi.

Jandarma olayla ilgili yaşlı kadının bakıcıları A.T. (14) ve E.T. (16) adlı kız kardeşleri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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