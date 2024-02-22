Zile basıp saklandı... Kapıyı açan dedesini vurdu!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde zile basıp saklanan torun, kapıyı açan 74 yaşındaki dedesini koşar adımlarla gelerek tabancayla bacağından vurdu.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:45
Zile basıp saklandı... Kapıyı açan dedesini vurdu!
Abone Ol google-news

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Çay Mahallesi 2115 Sokak’ta meydana geldi. Dedesinin ikamet ettiği adrese giden K.E.K. (17) zile basıp ardından saklandı.

Bir süre sonra kapıyı açan 74 yaşındaki dedesi M.A.’yı gören K.E.K., koşar adımlarla yanına gittiği dedesini bacağından tabancayla vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı dede, ambulansa alınarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

DEDESİNİ VURDUĞU ANLAR KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde şüphelinin dedesinin oturduğu dairenin ziline basıp saklandığı, kapıyı açan dedesini tabancayla ateş edip bacağından vurduktan sonra kaçtığı görülüyor.

Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan K.E.K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi. Zanlının buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


İzmir haberleri dede haberleri torun haberleri silah haberleri

İlgili Haberler

Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
Gaziosmanpaşa'da vahşet: Bir kadın üvey oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü!

Gaziosmanpaşa'da vahşet: Bir kadın üvey oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü!
Polis, kavga ettiği komşusunu silahla vurdu

Polis, kavga ettiği komşusunu silahla vurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lütfü Savaş'tan karar sonrası ilk açıklama: 'Güven şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor'

Lütfü Savaş'tan karar sonrası ilk açıklama: 'Güven şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor'
‘Alo’ demek artık boşanma sebebi… Yargıtay karar verdi!

‘Alo’ demek artık boşanma sebebi… Yargıtay karar verdi!
'KAAN' ismine rektörden itiraz: 'Gurur duyuyoruz ancak...'

'KAAN' ismine rektörden itiraz: 'Gurur duyuyoruz ancak...'
Adli kontrolle serbest bırakılmıştı… Avukat Feyza Altun davasında yeni gelişme!

Adli kontrolle serbest bırakılmıştı… Avukat Feyza Altun davasında yeni gelişme!
Yargıç Ahmet Çakmak'a savunma öncesi zorluk

Yargıç Ahmet Çakmak'a savunma öncesi zorluk
Altuğ Çinici vefat etti… Altuğ Çinici kimdir, eserleri nedir?

Altuğ Çinici vefat etti… Altuğ Çinici kimdir, eserleri nedir?
AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı

AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
İtalya – Türkiye basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? 22 Şubat 2024 basketbol maçı

İtalya – Türkiye basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? 22 Şubat 2024 basketbol maçı