Zile’de muhtar aracında ölü bulundu

Yayınlanma: 07.06.2024 - 14:26

Güncelleme: 07.06.2024 - 14:44

Olay, sabah saatlerinde Zile Kalesi girişi Boğazkesen mevkiinde bölgeden geçen yurttaşlar tarafından fark edildi. Araçta başından vurulmuş biri olduğunu gören yurttaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, araçtaki kişinin Derebaşı Köyü Muhtarı Fatih Bütün olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak ayrıntılı bir inceleme başlattı.

Olayın sebebiyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.