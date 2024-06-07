Zile’de muhtar aracında ölü bulundu

Tokat’ın Zile ilçesinde Derebaşı Köyü Muhtarı Fatih Bütün, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 07.06.2024 - 14:26
Zile’de muhtar aracında ölü bulundu
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Olay, sabah saatlerinde Zile Kalesi girişi Boğazkesen mevkiinde bölgeden geçen yurttaşlar tarafından fark edildi. Araçta başından vurulmuş biri olduğunu gören yurttaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, araçtaki kişinin Derebaşı Köyü Muhtarı Fatih Bütün olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak ayrıntılı bir inceleme başlattı.

Olayın sebebiyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.


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