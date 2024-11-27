Zincir market şubesine 7 gün kapatma cezası!

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir zincir market şubesi encümen kararıyla 7 günlüğüne kapatıldı.

Zincir market şubesine 7 gün kapatma cezası!
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AA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 17:32

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce 4 ayrı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen zincir market şubesinin encümen kararı ile 7 gün boyunca kapatılmasına karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yurttaşların sağlığını tehlikeye atan uygulamalara karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini ifade etti.

Amaçlarının sadece cezai işlem uygulamak değil, aynı zamanda işletmelerin daha dikkatli ve sorumlu davranmasını sağlamak olduğunu belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Denetimler yalnızca cezai işlemlerle sınırlı kalmıyor. Halk sağlığını koruma misyonumuz doğrultusunda ilçe genelinde denetimlerimiz artarak devam ediyor. Özellikle gıda güvenliği konusundaki hassasiyetimiz devam edecek ve kurallara uymayan işletmelere karşı yasal çerçevede tedbirler alacağız."

Mühürlenen işletmenin kapısına, 4 ayrı denetimde tarihi geçmiş ürün satmaktan dolayı cezai işlem uygulandığı ve encümen kararıyla 7 gün kapalı kalacağına dair yazı asıldı.


Etiketler: #gaziantep #Market #zincir market

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