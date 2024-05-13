'Zirek Kardeşler' ve 'Alabaylar' suç örgütlerine operasyon: 24 gözaltı

İzmir'de, örgütlü olarak uyuşturucu imal ve satışı, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına karıştığı belirlenen 'Zirek Kardeşler' ile 'Alabaylar' suç örgütlerine yönelik operasyonda polislerin de aralarında olduğu 24 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:48
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu imal ve satışı, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına karıştıkları belirlenen 'Zirek Kardeşler' ile 'Alabaylar' suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı.

GECE KULÜPLERİ AYRINTISI

Söz konusu suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanıp, suçtan elde ettikleri paraları akladıkları tespit edildi. Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, önceden belirlenen çok sayıda ev ve iş yerlerine, 10 Mayıs'ta operasyon düzenledi.

İzmir'deki ünlü bir gece kulübü de dahil olmak üzere çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 bin 880 adet ecstasy, 5 bin 711 sentetik hap, 67 bin 29 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 1 adet 'Akrep' olarak tabir edilen otomatik tabanca, 13 adet 9 mm fişek, 87 adet 7,62 mm fişek, 2 hassas terazi ele geçirildi. 3'ü aktif, 1'i emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 


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