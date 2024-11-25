25. yıl konserlerinde dünyaca ünlü isimler sahne alacak... Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 25. yıl konserleri...
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. yıl konserlerine Avustralyalı ünlü orkestra şefi Daniel Smith ve keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze'yi ağırlayarak devam edecek.
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) 25. kuruluş yıl dönümü konserleri kapsamında, Avustralyalı ünlü orkestra şefi Daniel Smith'i ve keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze'yi sanatseverlerle buluşturacak.
ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konser, 29 Kasım saat 20.30'da, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Konseri, prestijli orkestra şefliği yarışmalarından aldığı ödülleri ve kariyeriyle müzik dünyasının aranılan orkestra şeflerinden Daniel Smith yönetecek.
Türkiye'de başladığı müzik eğitimini, prestijli yarışmalarda kazandığı birincilik ödülleriyle taçlandıran ve başarılı kariyerini yurt dışında sürdüren genç keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze de Rus romantik besteci Aleksander Glazunov'un keman konçertosunu dinleyenlerin beğenisine sunacak.
Konserin ikinci yarısında ise Alman romantik dönem müziğinin bestecisi Johannes Brahms'ın 3. senfonisi seslendirilecek.
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