25. yıl konserlerinde dünyaca ünlü isimler sahne alacak... Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 25. yıl konserleri...

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. yıl konserlerine Avustralyalı ünlü orkestra şefi Daniel Smith ve keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze'yi ağırlayarak devam edecek.

25. yıl konserlerinde dünyaca ünlü isimler sahne alacak... Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 25. yıl konserleri...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 18:24

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) 25. kuruluş yıl dönümü konserleri kapsamında, Avustralyalı ünlü orkestra şefi Daniel Smith'i ve keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze'yi sanatseverlerle buluşturacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konser, 29 Kasım saat 20.30'da, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konseri, prestijli orkestra şefliği yarışmalarından aldığı ödülleri ve kariyeriyle müzik dünyasının aranılan orkestra şeflerinden Daniel Smith yönetecek.

Türkiye'de başladığı müzik eğitimini, prestijli yarışmalarda kazandığı birincilik ödülleriyle taçlandıran ve başarılı kariyerini yurt dışında sürdüren genç keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze de Rus romantik besteci Aleksander Glazunov'un keman konçertosunu dinleyenlerin beğenisine sunacak.

Konserin ikinci yarısında ise Alman romantik dönem müziğinin bestecisi Johannes Brahms'ın 3. senfonisi seslendirilecek.


Etiketler: #Antalya Devlet Senfoni Orkestrası #orkestra #yıl dönümü #konser

İlgili Haberler

Beklenen veda geldi... Adele son konserini verdi: 'Üzgünüm'

Beklenen veda geldi... Adele son konserini verdi: 'Üzgünüm'
Fülöp Ranki, 2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında İstanbul’da konser verecek

Fülöp Ranki, 2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında İstanbul’da konser verecek
Gülsin Onay’dan Macaristan’da 100 Yıllık Dostluk Konseri

Gülsin Onay’dan Macaristan’da 100 Yıllık Dostluk Konseri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler