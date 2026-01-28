Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zonguldak'ta metan gazı paniği... 6 kişilik aile tahliye edildi!

Zonguldak'ta metan gazı paniği... 6 kişilik aile tahliye edildi!

28.01.2026 15:13:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Zonguldak'ta metan gazı paniği... 6 kişilik aile tahliye edildi!

Kozlu ilçesinde, bir evde yapılan ölçümlerde yüksek değerde metan gazı tespit edilmesi üzerine 6 kişilik aile tahliye edildi.

Taşbaca Mahallesi Kardeş Sokak'ta bulunan 6 kişinin yaşadığı iki katlı bir evde paniğe yol açan bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Ramazan Kırlak'a ait evdeki doğal gaz kombisine bağlı gaz dedektörünün sürekli alarm vermesi üzerine ev sakinleri durumu doğal gaz dağıtım şirketine bildirdi. Eve gelen ekiplerin sistemde herhangi bir kaçak tespit edememesi üzerine ayrıntılı ölçüm yapıldı. Yapılan ölçümlerde evin içinde ve bahçesinde metan gazı bulgusuna rastlandı.

AFAD EVİ TAHLİYE ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı hassas ölçümlerde gaz değerlerinin yüksek çıkması üzerine evin tahliye edilmesine karar verildi. Ramazan Kırlak'ın üst katta, oğlu ve torunlarından oluşan 5 kişilik ailenin ise alt katta yaşadığı binada ikamet eden toplam 6 kişi, gece saatlerinde evi boşaltarak yakınlarının yanına yerleşti.

Image

EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATTI

Yaşanan gelişmelerin ardından eve gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yetkilileri, gazın kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı. Harita üzerinden bölgedeki eski ocak veya zemin yapısını inceleyen ekipler, cihazlarla gerekli ölçümleri yaparak gaz çıkışının nedenini belirlemeye çalıştı.

"ÖLÇÜMLERİN ARDINDAN KARAR VERİLECEK"

Taşbaca Mahallesi Muhtarı Kibar Arıkan, sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti. Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Evde doğal gaz kombisi sürekli alarm verdiği için vatandaş firmaya bilgi veriyor. Firma gelip ölçüm yaptığında kendi sisteminde bir sorun göremedi ancak evin içinden metan gazı geldiği tespit edildi. AFAD ekipleri gelip kontrol etti ve gazın yüksek olduğunu belirleyince evi tahliye ettiler. Koku hem evin içindeki bir odada hem de bahçede ölçüldü. Değerlerin biraz yüksek olduğu söyleniyor. Şu an yetkililer harita üzerinden bakarak ve ölçüm yaparak bir tespit ortaya koyacak. Buna göre bir karar verilecek."

Bölgede doğal gaz akışı tedbir amaçlı kesilirken, yetkililerin incelemeleri sürüyor.

İlgili Konular: #zonguldak #Metan gazı #Tahliye #kombi

İlgili Haberler

Zonguldak’ta korkutan heyelan: 8 kişilik aile tahliye edildi
Zonguldak’ta korkutan heyelan: 8 kişilik aile tahliye edildi Zonguldak’ta istinat duvarı çalışması sırasında yağışların da etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle 8 kişinin yaşadığı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Diyarbakır'da kolon çatlağı nedeni ile iki bina tahliye edildi
Diyarbakır'da kolon çatlağı nedeni ile iki bina tahliye edildi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kolonlardan birinde çatlaklar oluşan bitişik 5 katlı 2 apartman tahliye edildi. Yapılacak incelemenin ardından 2 yapının durumu hakkında karar verilecek.
Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çöktü: 25 kişi tahliye edildi!
Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çöktü: 25 kişi tahliye edildi! Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından bir müstakil ev ile bitişiğindeki bina arasındaki istinat duvarı çöktü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, risk nedeniyle her iki yapıda yaşayanlar tahliye edildi.