Zonguldak’ta 4 kaçak ocak kapatıldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tespit edilen 4 kaçak kömür ocağı Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 12:09
Zonguldak’ta 4 kaçak ocak kapatıldı
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Kentte sayıları bir hayli fazla olan kaçak kömür ocaklarına yönelik mücadelede jandarma ekipleri rutin denetimleri esnasında 3’ü sahipli 4 kaçak ocağı tespit etti.

Ocaklara yapılan operasyonlarda, 70 metre ray, 3 vagon, 2 vinç, 1 havalandırma sistemi ve 14 ton kaçak üretilmiş kömür ele geçirildi. Kaçak maden ocakları, TTK ekiplerince patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kapatılan kaçak ocaklardan ele geçirilen malzemeler ise Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 


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