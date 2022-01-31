Zonguldak'ta aynı yerde yine heyelan
Zonguldak’ta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait Hisararkası, İnağzı Tünelinin girişine heyelan meydana geldi. Geçen yılda aynı yerde nisan ayında heyelan meydana geldiği ve bu sırada yolcu treninin geçmemesi nedeniyle facia ucuz atlatılmıştı.
Kilimli ilçesinde, meydana gelen heyelan sonrasında TCDD, tren seferlerini durdurduğunu açıklarken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, olayın meydana geldiği güzergâh başta olmak üzere, Zonguldak il sınırları genelindeki demiryollarının bulunduğu bölgelerde gerçekleşebilecek heyelanlara karşı uyarıldığı ortaya çıktı.
CHP’Lİ MİLLETVEKİLİ UYARMIŞTI
Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz geçtiğimiz yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye, Zonguldak ili sınırları içerisinde TCDD’da heyelan bölgeleri ve gerekli önlemlerin alınıp alınmaması ile ilgili soru önergesi vermişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı soru önergesine verdiği yanıtta “Seyrüsefer emniyet ve sürekliliğine esas çalışmalar kararlılıkla sürdürülmekte gerekli önlemler alınmaktadır” dediği ortaya çıktı. CHP’li Yavuzyılmaz, “Önlem alındığı söylense de dokuz ay sonra benzeri bir olay yaşanıyor” dedi.
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