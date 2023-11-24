Zonguldak'ta batmıştı... 3 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı!
Ereğli'de batan gemide kaybolan denizcilerin bulunması için sürdürülen çalışmalarda 3 personelin daha cenazesine ulaşıldı. Şu ana kadar 5 personelin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde batan gemide kaybolan denizcilerin bulunması için sürdürülen çalışmalarda 3 personelin daha cenazesine ulaşıldı.
Şu ana kadar 5 personelin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
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