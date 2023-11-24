Zonguldak'ta batmıştı... 3 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 13:51

Güncelleme: 24.11.2023 - 14:04

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde batan gemide kaybolan denizcilerin bulunması için sürdürülen çalışmalarda 3 personelin daha cenazesine ulaşıldı.

Şu ana kadar 5 personelin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.