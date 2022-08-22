Zonguldak'ta 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle 31 kişi hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ta 31 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ereğli ilçesinde düzenlenen düğünün ardından davetlilerin rahatsızlandığı belirtildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 31 kişi hastaneye kaldırıldı. Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesi'nde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekten yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.
SAĞLK DURUMLARI İYİ
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 31 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.
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