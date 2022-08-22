Zonguldak'ta 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle 31 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta 31 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ereğli ilçesinde düzenlenen düğünün ardından davetlilerin rahatsızlandığı belirtildi.

AA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:23
Zonguldak'ta 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle 31 kişi hastaneye kaldırıldı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 31 kişi hastaneye kaldırıldı. Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesi'nde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekten yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

SAĞLK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 31 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.


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