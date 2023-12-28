Zonguldak’ta kaçak maden ocağı imha edildi
Zonguldak’ta jandarma ekipleri tarafından tespit edilen kaçak maden ocağı imha edildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak maden ocaklarının tespit edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Kilimli ilçesinde bir kaçak maden ocağı tespit edildi. Operasyonda 25 metre ray ele geçirildi.
Kaçak maden ocağı TTK ekiplerince imha edildi. Kaçak maden ocağının orman sınırları içerisinde olması sebebiyle ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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