Iğdır'da sandalyeli, bıçaklı kavga: 1'i ağır 5 yaralı

Iğdır'da, kahveler bölgesinde iki aile arasında çıkan sandalye ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.

DHA
13 Ekim 2022 Perşembe, 11:20
Iğdır'da sandalyeli, bıçaklı kavga: 1'i ağır 5 yaralı
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Iğdır Söğütlü Mahallesi'ndeki kahveler bölgesinde dün akşam iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada taraflar, ellerine aldıkları sandalyeleri birbirlerine fırlatmaya başladı.

Cadde ortasındaki kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 4 kişi de aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakla yaralanan Fahrettin Sisko'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kavgayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

 


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