Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 14:22
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı
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Zonguldak’ta özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

Göçük öğlen saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana geldi.

Savaş Onur  ile Şenol Zurnalı  isimli işçilerin yerin 15 metre altında çalışma yaptıkları sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük meydana geldi. İşçiler için mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçükten kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Savaş Onur tedavi altına alındı.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılan Zurnalı ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin kalp masajı yaparak ambulanstan acil servise ulaştırdığı Zurnalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden maden işçisi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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