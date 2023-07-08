Zonguldak'ta otomobiller çarpıştı: 1'i bebek 8 yaralı
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, çarpışan 2 otomobilden birinin takla attığı kazada 1’i bebek 8 kişi yaralandı.
Devrek-Ankara karayolu Başlarkadı köyü Esürük rampasında, öğle saatlerinde Yunus Emra A.’nın idaresindeki 54 AGC 508 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce bariyere çarptı.
Savrulan otomobil, Eyüp P. idaresindeki 78 AG 562 plakalı otomobile çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle Eyüp P.’nin kullandığı otomobil takla attı.
1'İ BEBEK, 8 YARALI
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1’i bebek 8 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılar tedaviye alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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