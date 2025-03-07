Zonguldak'ta 'ruhsatsız' işletilen 3 maden için karar

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.

Zonguldak'ta 'ruhsatsız' işletilen 3 maden için karar
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AA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 13:10

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Kilimli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, ilçede polis ve orman sorumluluk bölgelerinde denetim gerçekleştirildi.

1 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Denetimlerde 3 kaçak ocağa mühürleme işlemi yapılırken, 10 metre ray ve vagon ele geçirildi.

Bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.


Etiketler: #maden

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