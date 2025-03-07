Zonguldak'ta 'ruhsatsız' işletilen 3 maden için karar

Yayınlanma: 07.03.2025 - 13:10

Güncelleme: 07.03.2025 - 13:13

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Kilimli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, ilçede polis ve orman sorumluluk bölgelerinde denetim gerçekleştirildi.

1 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Denetimlerde 3 kaçak ocağa mühürleme işlemi yapılırken, 10 metre ray ve vagon ele geçirildi.

Bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.