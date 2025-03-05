Maden patronu ile Fiko Ocakbaşı'nın sahibine 'Sarallar' davası: Emniyet müdürü de yargılanacak

Yayınlanma: 05.03.2025 - 15:37

Güncelleme: 05.03.2025 - 15:37

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen ve liderliğini İlyas (Alaattin) Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 28 Aralık 2024'te İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Saygınlar Kıymetli Madenler AŞ.'nin eski CEO'su ve sahibi Burak Yakın, ünlü kebap restoranı Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey'in müteahhit eşi Kenan Koc¸ak’ın da aralarında bulunduğu 62 kişi, hazırlanan 248 sayfalık iddianamede 'şüpheli' olarak yer aldı.

İş insanı Abdullah Taşkın ile eşi Reyhan Taşkın ve Erkan Güdücü ile eşi Zeynep Güdücü 'müşteki', Ahmet Akgül ve Ceyhun Göksun ise iddianamede 'mağdur' olarak yer aldı.

"500 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKULE EL KOYDULAR"

Örgüt yapısı ve işleyişinin anlatıldığı iddianamede 16 farklı eyleme yer verildi. İddianamede örgüt üyelerinin, mu¨s¸teki Abdullah Tas¸kın'ı 'hisse senetlerinden zarar ettikleri' bahanesiyle ölümle tehdit ettikleri, para istedikleri, silahla alıkoydukları ve kendi istedikleri s¸ekilde veka^letname düzenleyerek Taşkın'ın 500 milyonluk gayrimenkulu¨nü kendi üzerlerine geçirdikleri iddia edildi.

ÖRGÜTTEN BURAK YAKIN'IN HESABINA 8 MİLYON TL

İddianamede, tutuklu bulunan Nadir Metal'in sahibi Burak Yakın'ın hesabına 8 milyon 200 bin TL gönderildiği, bu paranın ise firari örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın, iş insanı Abdullah Taşkın'dan 1 milyon dolarlık döviz bahanesiyle alındığı öne sürüldü. Savcılık, Burak Yakın'ın firması üzerinden mağdur Ahmet Akgül'e verdiği yaklaşık 4 milyon dolarlık borçtan geriye kalan meblağın ödenmemesi için, "Onlar bizim arkadaşımız. Onlara söyledim" şeklinde tehdit edildiği öne sürüldü.

FİKO OCAKBAŞI'NDA ÖZEL ODADA DARP

İddianamede Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun ise, müşteki Abdullah Taşkın'ı kendi restoranına getirttiği, özel bir odaya aldıktan sonra örgütün silah kanadı olduğu iddia edilen Ali Uğur Uzun ve beraberindeki adamlarla restorana gelerek Taşkın'ı darp ettiği öne sürüldü.

EMNİYET MÜDÜRÜ İLE MÜTEAHHİT'İN İŞ BİRLİĞİ

İddianamede ayrıca tutuklu bulunan Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube eski Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile şarkıcı Merve Özbey'in müteahhit eşi Kenan Koc¸ak’ın, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri kaydedildi. Savcılık, 3. sınıf emniyet müdürü olan Karakurt'un, Turan Yıldırım'ın u¨lke ic¸erisinde bir yerden bas¸ka bir yere naklini sağladığını, Koçak'ın ise Yıldırım'ı hem ikametinde sakladığı hem de kaçması için yardım ettiğini iddianamede belirtti.

İSTENEN CEZALAR

Başsavcılık, Burak Yakın'ın, "tehdit" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 5 yıldan 11 yıla kadar, Fikret Aydoğdu'nun, "suc¸ is¸lemek amacıyla kurulan olan örgüte üye olma" ve "nitelikli yagˆma" suc¸undan 13 yıldan 21 yıla, Mehmet Deniz Karakurt'un "suçluyu kayırma", "göçmen kaçakçılığı" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 17 yıl 9 aydan 35 yıl 6 aya, Kenan Koçak'ın ise aynı suçlardan 17 yıl 6 aydan 33 yıla kadar hapislerini talep etti. İddianamede diğer şüphelilerin de çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisleri talep edildi.

Öte yandan firari Turan Yıldırım hakkında ise, kırmızı bültenle yakalama kararı olduğu belirtildi. İddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendiriliyor.