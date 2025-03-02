Zonguldak'ta sır olay... Günlerdir haber alınamıyordu: Evinin yakınındaki kuyuda cansız bedeni bulundu
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kendisinden haber alınamayan Hava Gül Özcan’ın (50), evinin yakınındaki su kuyusunda cansız bedeni bulundu.
Kepez Mahallesi Hacı Eyüp Sokak’ta oturan Hava Gül Özcan'dan haber alamayan yakınları eve geldi.
Evde olmadığı anlaşılan Özcan için yakınları ve mahalleli çevrede arama yaptı. Evin yakınındaki su kuyusunun kapağının açık olduğunu görüp kontrol eden mahalleli, Hava Gül Özcan’ı fark etti.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi ekipleri sevk edildi. Ekipler, 7 metre derinliğinde olan ve 3 metresi suyla dolu kuyudaki Hava Gül Özcan’ın cansız bedenini çıkardı.
Özcan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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