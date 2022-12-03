Zonguldak'ta üzerine 'kömür yığını' düşen maden işçisi yaralandı

Zonguldak'ta, özel bir maden ocağında üzerine kömür yığını düşen işçi Yaşar Cinkavuk (22), yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
03 Aralık 2022 Cumartesi, 07:40
Zonguldak'ta üzerine 'kömür yığını' düşen maden işçisi yaralandı
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İnağzı Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında,16.00- 00.00 vardiyasında çalışan Yaşar Cinkavuk, iddiaya göre, 2 Aralık Cuma akşam saatlerinde üzerine kömür yığınının düşmesi sonucu yaralandı.

Cinkavuk, mesai arkadaşları tarafından maden ocağından çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

TEDAVİYE ALINDI

Yaşar Cinkavuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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