Zonguldak'ta üzerine 'kömür yığını' düşen maden işçisi yaralandı
Zonguldak'ta, özel bir maden ocağında üzerine kömür yığını düşen işçi Yaşar Cinkavuk (22), yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İnağzı Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında,16.00- 00.00 vardiyasında çalışan Yaşar Cinkavuk, iddiaya göre, 2 Aralık Cuma akşam saatlerinde üzerine kömür yığınının düşmesi sonucu yaralandı.
Cinkavuk, mesai arkadaşları tarafından maden ocağından çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
TEDAVİYE ALINDI
Yaşar Cinkavuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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