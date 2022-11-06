Zonguldak'ta yaşanan maden patlamasına ilişkin yeni gelişme: İfadeye çağrıldılar
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde dün gece meydana gelen, 4 kişinin yaralandığı maden ocağındaki patlamanın ardından ocak ve şirket yetkililerin ifadesine başvuruldu. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinin Bölüm Mahallesi’ndeki özel bir maden ocağında dün gece saatlerinde patlama meydana geldi. 16.00- 24.00 vardiyasının mesai bitimine yakın bir saatte yaşanan patlamada 4 işçi yaralandı.
Vücutlarında yanıklar oluşan işçiler Ersoy Mankır, Ramazan Kamilçelebi, İlyas Kabuk ve Ali Gezer, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerden Kabuk ve Gezer ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazanın yaşandığı maden ocağına tedbir amaçlı AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler patlamanın nedeninin belirlenmesi için gün içinde ölçüm yaparak ocağa tekrar girmeyi deneyecek.
ŞİRKET VE OCAK YETKİLİLERİ İFADEYE ÇAĞRILDI
Patlamanın meydana geldiği maden ocağında, ocak ve şirket yetkililerinin ise ifadesine başvuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü’nün başlattığı soruşturma kapsamında yetkililerin sabaha karşı ifadeye çağrıldıkları öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.
Video Haberler
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüm yurtta etkili olacak!
- Mansur Yavaş, Erdoğan sloganına karşılık verdi!
- 'Şık olmayan’ görevden alma
- 'Sözlerinin altına imzamı atarım'
- TRT'deki muhabirlik görevine son verildi iddiası
- Ekrem İmamoğlu'nu hedef alayım derken...
- AKP'den dikkat çeken 'HDP ziyareti' çıkışı
- Bir madende daha patlama!
- Selahattin Demirtaş'tan 4 sorulu anket
- 'Burnunuzdan fitil fitil getirene kadar...'