Zonguldak’ta yük gemisinin altında mayın iddiası ekipleri harekete geçirdi

Yayınlanma: 25.06.2023 - 11:13

Güncelleme: 25.06.2023 - 11:13

Rusya'dan Zonguldak'a demir cevheri getiren kuru yük gemisinin altında mayın olduğu değerlendirilen yabancı cisim iddiası üzerine Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Güzergah üzerinde polis ekipleri tedbir alarak bariyer çekti. Güzergahtaki kaldırımları kullanan yurttaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Araçların park etmesine ve duraklamalarına izin verilmedi. Yakındaki itfaiye müdürlüğüne bağlı istasyon da tahliye edildi.

Gemi personelinin de tahliye edildiği öğrenilirken Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler şüphelenilen cismi aramaya başladı. Olay yerine uzman ekip çağrıldı. Dalgıçlardan oluşan ekip geminin altında çevresine iki dalış gerçekleştirdi. Deniz polisi ekipleri de bölgede hazır bulundu. Ancak herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Öte yandan limandaki yükleme ve boşaltma faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.